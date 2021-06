Basile: “Ribery non vuole fare la chioccia. Il mercato? Mi aspetto sorprese”

Le parole di Basile, intervenuto durante il Pentasport di oggi

Di seguito un estratto dell'intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni del Pentasport in onda oggi sulle frequenze di Radio Bruno: "Il fatto che la Fiorentina abbia iniziato a muoversi prima dell'Europeo è un'ottima scelta. Quello che mi aspetto dal mercato è che arrivino giocatori mai nominati fino ad ora, e non lo dico per sfiducia nei confronti dei colleghi ma perché sappiamo come funziona questo periodo del mercato. Ribery secondo me in questo momento vuole recitare un ruolo da protagonista, non vuole fare da chioccia e basta, entrando dieci minuti. Personalmente ho i piedi sul tavolo (sorride, ndr): sono tranquillissimo, aspetto che Gattuso arrivi e decida lui sulla rosa, mi fido molto".