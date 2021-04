Basile: “Mi piacerebbe un nuovo allenatore affiancato da Rangnick”

Basile propone il nome di Rangnick

"Prossimo allenatore? Mi aspetto un nome a sorpresa, ma non so quale. La mia speranza è che la Fiorentina possa lavorare ad un nome sorprendente. La scelta dell'allenatore è importante ma anche come arriverà tale scelta. Mi piacerebbe vedere un allenatore con carisma capace di migliorare con concetti di qualità il dibattito calcistico a Firenze. Sarebbe un sogno inoltre vederlo affiancato da un dirigente nuovo con carisma e capacità elevata come Ralf Rangnick. Il nome del prossimo allenatore sarà determinante per capire le ambizioni di Commisso".