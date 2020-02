Basile: “Commisso? Parole forti, devono provocare imbarazzo in chi è d’accordo con questo sistema”

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport a New York, è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle recenti parole di Commisso contro il secondo rigore assegnato alla Juventus:

Il discorso di Rocco è finito su tutti i giornali americani; lui era già famoso a livello finanziario e ora molti italo-americani guardano il calcio italiano e soprattutto la Fiorentina, da quando è divenuto presidente. Commisso è uno che non ha paura di niente e dice quello che pensa. Le sue parole devono provocare imbarazzo in chi è d’accordo con questo sistema favorevole al più forte. La Juve non è il male di tutto, il problema riguarda i presidenti delle altre società che avallano tutto ciò.