Basile: “La Juve non ha i soldi per comprare Chiesa. L’arrivo di Friedkin è uno stimolo per Rocco, vi spiego”

Massimo Basile, giornalista da New York, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sui temi di attualità in casa Fiorentina

Commisso è nel suo eremo, la situazione Covid negli Stati Uniti è ancora molto seria. Io mi aspetto che tra pochi giorni si muova il mercato della Fiorentina e mi aspetto anche dei nomi importanti. Qualcuno verrà venduto, su Milenkovic mi era stata assicurata la sua incedibilità, però mi avevano anche assicurato che cambiavano allenatore…. Rocco ha voglia di venire a Firenze, però non è affatto semplice. Lui prevedeva di tornare i primi di settembre, però le cose sono cambiate. Chiesa vuole andare via. Dal punto di vista della liquidità la situazione è delicata, non per i viola. So che la Juventus aveva chiesto Zaniolo, ma non aveva i soldi per sborsare i 50 milioni chiesti dai giallorossi. Quindi vedo impossibile che la potenza più grande del nostro calcio arrivi ad un’offerta simile per Federico. Potrà proporre solo contropartite. L’arrivo di Friedkin alla Roma può essere uno stimolo per Commisso. Se riuscisse ad ottenere subito risultati importanti, Rocco si sentirebbe un po’ sotto esame, lui vuole essere il primo. E’ molto competitivo