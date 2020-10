Basile: “Iachini? Conferma voluta da Commisso. Una società diversa…”

Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno per affrontare il delicato tema Iachini:

Iachini non è in discussione? Mi sembra strano l’invito in hotel. La scelta di confermarlo è di Rocco, da quello che mi risulta la scelta non è stata accolta troppo bene da una parte dello spogliatoio. La Fiorentina è una società giovane e con un presidente che non ha una grande conoscenza del calcio italiano, con una società più esperta ieri sarebbe stato annunciato l’esonero di Iachini. Il modo con cui Rocco comunica sullo stadio è lo stesso con il quale lui gestisce la Fiorentina, in certe occasioni tende a chiudersi a riccio.