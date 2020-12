Basile: “Gli errori fanno crescere, ma la squadra corre troppo poco. L’attaccante…”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Tutto quello che di non positivo sta succedendo secondo me potrebbe rivelarsi utile. Forse abbiamo bisogno di un po’ di errori per crescere, ci ricordiamo com’era il Milan nei primi due anni della nuova gestione? Prendiamoci questi errori, secondo abbiamo una squadra in grado di risollevarsi, la rosa c’è e non vedo una lotta per la salvezza. Contro il Milan nei primi venti minuti abbiamo visto una squadra che pressava e faceva gioco, poi è arrivato il gol di Romagnoli e da quel momento lì la squadra ha iniziato a correre meno e peggio. L’attaccante a gennaio? Sì, credo ci sia la volontà di prenderlo. I dati dicono che la Fiorentina è la squadra che corre meno della Serie A. Se non c’è una corsa, non c’è capacità di recuperare palla, non ci sono freschezza e dribbling, diventa complicato”.