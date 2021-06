Basile: “Gattuso garante del progetto Commisso. Serve più fermezza dei dirigenti”

Il parere dagli States del giornalista: "Gattuso la garanzia, è uno che affronta pari a pari la società"

"Il Viola Park è una cosa straordinaria che resterà, dà già una dimensione diversa alla Fiorentina. E Gattuso è la garanzia, un nome che ha mercato al di là della Fiorentina: se il progetto crescerà, sarà lui stesso il garante della ripartenza e il feeling con la proprietà darà buoni frutti. Accelerata sul mercato? Il tecnico ha chiesto degli arrivi in tempo per lavorarci già da subito, è uno che plasma i giocatori al suo sistema di gioco e credo che verrà accontentato. Mi aspetto nomi che non sono stati fatti".

Il giornalista continua: "Da quello che si è visto in questi due anni, i dirigenti viola rimarranno quelli che non hanno tenuto sotto controllo la situazione, spesso sono stati poco autorevoli verso i giocatori. Esempio? Il silenzio dello spogliatoio sull'addio di Prandelli, alcune dichiarazioni di Biraghi e Caceres... Commisso ha chiesto pazienza e in questi due anni ha commesso degli errori, con la scelta di Gattuso però si comincia a vedere la costruzione della società attraverso uomini di fiducia. E Gattuso nella sua ottica è come lui, uno che affronti pari a pari la società, non che galleggi".