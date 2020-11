Basile: “Ferito dalle accuse di Commisso. Sono un giornalista e continuerò ad esserlo”

Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha risposto al Pentasport di Radio Bruno alle parole che gli ha rivolto Rocco Commisso ieri:

“Sono affezionato a Commisso, anche se sono un po’ ferito dalla banalità delle sue accuse. Ha detto che sono diventato famoso a Firenze grazie a lui, ma ho il mio percorso, ed è stato lui a volermi conoscere dopo che ho anticipato la notizia di 24 rispetto al New York Times, nient’altro. Io non ce l’ho affatto con lui, non ho nessun problema con lui, non sono offeso. Dico solo che continuerò a fare il giornalista come ho sempre fatto, e se troverò notizie che non sono positive per la Fiorentina, continuerò a dirle, perchè sono un giornalista”.