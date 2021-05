Basile: “Da Commisso mi aspetto ambizione. Ribery? Ho un debole per lui, ma…”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni durante il Pentasport in onda oggi su Radio Bruno: “Cosa mi aspetto che Commisso dica dopo Cagliari? Non mi aspetto che faccia nomi, mi aspetto che dica...

Di seguito un estratto dell'intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni durante il Pentasport in onda oggi su Radio Bruno: "Cosa mi aspetto che Commisso dica dopo Cagliari? Non mi aspetto che faccia nomi, mi aspetto che dica che partirà con un progetto ambizioso, che vorrà voltare pagina e divertirsi dopo aver visto soprattutto risultati non all'altezza. In questo momento mi interesserebbe solo l'annuncio di rinnovo di Vlahovic, e non perché Ribery non mi piaccia eh, è un piacere vederlo giocare, ho un debole per lui, però a una certa età non conta più solo l'aspetto sportivo, e bisognerà anche vedere chi sarà il prossimo allenatore...".