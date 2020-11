Basile: “Commisso uomo delle decisioni fulminee, ma la squadra ha 6-7 elementi fuori ruolo”

Il giornalista Massimo Basile si è collegato da New York con il Pentasport di Radio Bruno:

“A cosa sta pensando Commisso nella sua cameretta? A rilanciare in qualche modo la Fiorentina. Anche a me risultano le quarantott’ore di tempo, poi è giusto chiedersi come mai questa tempistica. Secondo me oltre all’attaccante serviva un allenatore diverso, il possesso palla della squadra è assolutamente passivo. Nessuno in questo momento sa cosa passi per la testa di Commisso, che è un uomo dalle decisioni fulminee; poi ci sono state anche le elezioni, e il piano di tassazione dei democratici colpisce i miliardari in maniera tangibile.

Ribery? L’anno scorso era sempre utile anche muovendosi con libertà, ma se una squadra ha in Ribery il migliore in campo allora c’è qualcosa che non torna. Abbiamo 6-7 giocatori fuori ruolo, la squadra gioca spalle alla porta. Ho visto movimenti errati nei contropiedi, e non solo contro il Parma”.