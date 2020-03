Basile: “Commisso e gli altri stranieri al lavoro per la legge sugli stadi. Crisi? E’ il momento di investire”

Massimo Basile, corrispondente da New York per il Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno:

E’ un momento di crisi, è ora il momento di investire per evitare la stagnazione. Commisso è testardo, più vede le porte chiuse e più si scalda. La Fiorentina, insieme alle altre proprietà straniere, vuole avere maggior controllo sul calcio italiano. Insieme vogliono trovare una via d’uscita per la legge sugli stadi, è adesso che vogliono investire. Non c’è solo la società viola, anche altri metterebbero liquidità e per la Lega e il calcio italiano in generale sarebbe importante.