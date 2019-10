Basile: “Campi strategica per l’accelerata Mercafir. Scelta di Casamonti non casuale”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista e corrispondente dagli Stati Uniti Massimo Basile ha parlato delle ultime relative al nuovo stadio: “Una volta tramontata l’ipotesi restyling del Franchi, l’idea è sempre stata quella di fare lo stadio a Firenze nell’area Mercafir, ma Commisso e co. erano delusi dalla burocrazia e dalla politica locale. Campi ha svolto un ruolo importante nel pungolare l’amministrazione fiorentina, e parlando con Commisso prima dell’accelerata di ottobre lui ci aveva pensato veramente. In quei giorni il messaggio è arrivato a Nardella ed è arrivata la svolta. Rocco vuole fare veloce, anche prima dei 48 mesi ipotizzati, e la scelta dell’architetto Casamonti non è casuale. Lui ha uno staff di architetti di grosso nome anche negli Usa, ma vuole una persona che stia a fianco dell’amministrazione fiorentina per capire come procedano i lavori giorno dopo giorno”.