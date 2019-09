Basile: “Adesso voglio giocatori spietati. Chiesa? Mi aspetto novità tra dicembre e gennaio”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Commisso che suona al pianoforte? Rocco è questo, anzi ha fatto anche di più.

La partita contro l’Atalanta? Mi aspetto un’altra Atalanta rispetto a quella di ieri. Sono contento che la Fiorentina abbia avuto tutte squadre difficili da affrontare ad inizio campionato. Se devi fare qualche assestamento, meglio giocare prima con le big. Contro l’Atalanta ci aspettiamo qualcosa di diverso, magari che Montella abbia fatto lavorare i giocatori sulle conclusioni. Da Chiesa mi aspetto un cambio passo in fase realizzativa, gli manca il gol. Mi è piaciuta di più la Fiorentina contro la Juventus che contro il Napoli, contro la Juventus la squadra ha avuto più equilibrio. Contro la Juventus ho visto una Fiorentina umile. Nel giro di un mese mi immagino di vedere una Fiorentina bella. Commisso ci sta mettendo grande entusiasmo. Adesso voglio che i giocatori siano spietati. Chiesa? So che la società lo vuole lasciare tranquillo e anche il padre vuole che Federico stia tranquillo. Mi aspetto novità tra dicembre e gennaio, ma non so se arriverà il rinnovo. Le priorità sono altre.