Basile: “Accelerata per Campi Bisenzio è un segnale a Nardella. Commisso vuole lasciare qualcosa per Firenze”

Il giornalista Massimo Basile, è intervenuto dagli Stati Uniti ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle sensazioni del Presidente viola riguardo alla nota questione stadio:

Commisso è molto deluso, amareggiato. Qua in America è tutto più semplice, consideriamo che ci sono kilometri di deserto sul quale è possibile costruire. Quello che fa rimanere perplessi gli americani è che il sindaco continui a parlare del progetto mentre il bando è aperto. Rocco prevedeva di parlare quest’oggi, poi il rinvio del bando ha posticipato la sua presa di posizione. L’accelerata su Campi Bisenzio è arrivata quando stava per concludersi il bando, è stato un segnale per Nardella. La dirigenza viola ha capito che al Franchi non ci sono possibilità, Rocco non intende costruire un albergo per arricchiere il suo patrimonio, come è stato proposto nell’area Mercafir. Non ne ha bisogno. Lui vorrebbe lasciare qualcosa alla città che sia legato alla Fiorentina e alla sua figura.