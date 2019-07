Baroni: “Commisso farà di tutto per migliorare la squadra. Chiesa patata bollente”

Marco Baroni, ex viola e allenatore, ha parlato a Radio Sportiva: “Commisso ha portato entusiasmo e ha capito subito la città e la tifoseria: vorrà fare di tutto per migliorare la squadra, ma questa di Chiesa è una bella patata bollente perché ha addosso l’attenzione dei grandi club. Potrebbero entrare in gioco offerte difficili da rinunciare, arrivare e far partire subito il gioiello di casa non sarebbe facile da far digerire, ma credo ci sia spazio per trattenerlo un altro anno”.