Baroni: “Tra Benevento e Fiorentina gara delicata, ma aperta”

L’ex allenatore del Benevento Marco Baroni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Ho fatto diversi campionati in Serie B, con il Benevento abbiamo raggiunto una promozione storica, il club ha una proprietà importante e con il passare del tempo si è strutturata bene, sono convinto che possa gettare le basi per restare a lungo in Serie A. Con la Fiorentina sarà una partita delicata e aperta, i viola non si sarebbero immaginati di ritrovarsi in quella posizione. Il match di sabato sarà importante