Barone: “Vogliamo rendere grande la Fiorentina. Adesso stadio e centro sportivo”

Ecco le parole di Joe Barone dopo l'incontro con le società affiliate alla Fiorentina

"Il progetto affiliate per noi è estremamente importante e dal primo momento che siamo arrivati alla Fiorentina abbiamo cercato di svilupparlo al massimo. Abbiamo fatto un grande investimento sul futuro con tre obiettivi: portare la Fiorentina allo stesso piano di Firenze per come è conosciuta nel mondo, il secondo è lo stadio ma sappiamo che non ci siamo arrivati per diversi aspetti, il terzo è il centro sportivo che stiamo realizzando a Bagno a Ripoli ed è il nostro orgoglio".