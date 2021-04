Barone: “Vlahovic? I contratti si rispettano. Superlega, contrari alle sanzioni”

Parla il braccio destro di Commisso

" Gara di andata? Pensiamo ad oggi, è una partita molto sentita nella città di Firenze. La squadra è operaia e lavora tanto. Ci manca soltanto il tifo oggi. Superlega? Dobbiamo difendere il calcio italiano e lo abbiamo ripetuto nelle ultime settimane. Noi eravamo all'oscuro di questo progetto, è stata una sorpresa per tutto il calcio europeo e mondiale. La nostra posizione è che il calcio italiano debba crescere e tutte le squadre devono partecipare ai propri campionati nazionali. Per quanto riguarda le sanzioni, noi siamo contrari .

Crediamo serva una riforma dei campionati, bisogna parlare dei procuratori e del salary cap di cui c'è un gran bisogno. Le tre squadre italiane in Superlega squadre hanno grandi debiti e serve un reset, la Fiorentina vuole far parte di questo lavoro. Ambizioni? Pensiamo ad oggi, intanto. Ribery e Vlahovic? Dusan ha un contratto e i contratti vanno rispettati. Siamo molto attivi con tutti i calciatori, stiamo lavorando per il futuro ma adesso dobbiamo pensare a questa gara."