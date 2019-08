Barone: “Tifosi viola? Il top in Italia, tocca a noi fare bene”. Poi l’annuncio su Dragowski…

“La porta è chiusa”. Parola di Joe Barone. Bart Dragowski sarà il portiere titolare della Fiorentina per la prossima stagione. Ecco l’intervista:

Ovviamente non solo io, ma tanti dello staff parlano ogni giorno con Rocco. Ieri è stato importante, si è visto il calore della tifoseria fuori Firenze. Il nostro approccio è differente, naturale, ci piace essere in contatto con la gente. La bambina che ha scritto una lettera a Commisso? Rocco è sempre disponibile, è stato un bel momento, importante. Siamo umani e amiamo Firenze.

La campagna abbonamenti la teniamo d’occhio ogni giorno, Pradè usa spesso la parola top, ecco la nostra tifoseria è veramente top. Tocca a noi fare bene a lungo andare.

Dragowski ha giocato nelle giovanili e tutti abbiamo puntato su di lui, deve lavorare per rimanere titolare anche nel futuro. L’accordo è stato raggiunto negli USA. Mi auguro per lui un grande futuro nella Nazionale polacca. Inizio di campionato? Stiamo lavorando per arrivare pronti, domani vedremo i progressi contro il Livorno. Il mercato presenta novità ogni giorno, ma il gruppo made in Florence è forte e questo anche grazie al lavoro dello staff e di Vincenzo Vergine.