Barone: “Supercoppa femminile? Vincere trofeo con la Juve sarebbe il top. E c’è anche la Primavera”

Presente a La Rinascente per l’inaugurazione della nuova divisa della squadra femminile, il manager viola Joe Barone ha parlato così ai media presenti:

Supercoppa femminile? Domenica saremo vicino alla squadra ma non vogliamo mettere pressioni. Per noi vincere questo trofeo sarebbe molto molto importante perché sarebbe il primo, farlo contro la Juventus sarebbe il massimo. Ci aspetta un fine settimana importante tra la partita con la Lazio e le due Supercoppa di Primavera e Women’s, dà sprint a tutti noi. E’ importante già essere in finale, poi le partite vanno preparate sul campo e sono fiducioso che porteremo delle vittorie a casa fra squadra femminile e Primavera.