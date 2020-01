Barone sullo stadio: “Necessario per il Fair Play”

Dopo le notizie arrivate nel pomeriggio il dg viola Joe Barone ha parlato al TGR Rai Toscana sempre sul nuovo stadio di Firenze: “Chiaramente per il Fair Play Finanziario lo stadio nuovo è una struttura necessaria per migliorare la posizione, comunque domenica arriverà Commisso e parleremo anche se adesso non vogliamo distrarci dal campionato”.