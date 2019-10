Barone alla task force per lo stadio: “Siamo in sintonia con il Comune, stiamo facendo ottimo lavoro”

All’uscita da Palazzo Vecchio, dove si è incontrato con la task force organizzata da Nardella per la realizzazione del nuovo stadio, Joe Barone ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: “Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di Firenze, hanno fatto un passo molto importante e complimenti a tutto il Comune e al Sindaco per il lavoro. Sarò presente ogni settimana alla task force per continuare a lavorare ai vari step e arrivare al punto. Aggiorno Rocco continuamente, stiamo facendo un ottimo lavoro per la Fiorentina. Mercafir scelta definitiva? Stiamo lavorando, non voglio entrare sul discorso delle scelte definitive, siamo ad un punto molto avanzato e sia io che Rocco Commisso siamo molto contenti per il lavoro che il Comune di Firenze sta svolgendo”. Sui 1000 tifosi che seguiranno la squadra a Brescia: “La nostra è una tifoseria importante, dà tanta energia positiva a tutta la squadra, a me e a Rocco. Sosta ha fatto bene? Fa parte del campionato, ci toglie tanti giocatori”.