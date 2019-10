Barone: “Stadio? Notizia importante, è il primo passo. Chiesa, nessun muro contro muro”

A margine delle celebrazioni del Columbus Day a New York, il dirigente viola Joe Barone ha parlato a Sky Sport: “Il Columbus Day è un grande giorno per tutti noi e vogliamo far vedere a New York e a tutto il mondo la Fiorentina. Stadio? Notizia importante per il lavoro fatto da Rocco Commisso e me, complimenti a Nardella, al suo staff e a tutto il Comune di Firenze. Siamo stati al telefono con il sindaco per parlare dei dettagli, è una giornata molto importante. Se si costruirà nel comune di Firenze? Ci sono tanti passi da fare, quello del comune è molto importante ed è il primo, ce ne sono tanti altri per arrivare alla costruzione.

Fast fast fast? Ci siamo mossi abbastanza bene con il comune di Bagno a Ripoli per il centro sportivo, ora stiamo facendo altrettanto con il nuovo stadio. Lo facciamo per la Fiorentina e per i suoi tifosi, che ringraziamo per l’energia che continua a darci. Chiesa? Sta lavorando, speriamo che possa esserci contro il Brescia. Suo rinnovo? Niente muro contro muro, gli parlo ogni giorno in inglese. Deve concentrarsi sulla Fiorentina e sulla Nazionale, siamo molto contenti e per tutto il resto ci sarà tempo più avanti”.