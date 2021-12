Barone: “Siamo quasi a gennaio e ci sono squadre che non hanno pagato l’Irpef”

Le parole del dg viola alludono alla necessità di far rispettare le regole

"Per tutti i tifosi il calcio va riformato, ma non solo in Italia, nel mondo. Per tutti gli investitori che stanno entrando o entreranno nel calcio. Siamo in un momento di re-asset. C'è un mercato qui che inizia a gennaio e se ci sono squadre che ancora non hanno pagato l'Irpef, è un problema. Sono avvantaggiate perché il debito che hanno con il Governo possono utilizzarlo nel mercato e questo non va bene".