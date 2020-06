Joe Barone sempre più protagonista del mondo Fiorentina e della Serie A. Il direttore generale viola è infatti pronto a “scendere in campo” anche in Lega candidandosi al ruolo di consigliere federale, rimasto vacante dopo le dimissioni di Stefano Campoccia dell’Udinese. La posizione di Barone sarà valutata nell’Assemblea già prevista per il 5 di giugno, lo riporta Tuttosport.