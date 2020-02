Barone: “Rocco merita rispetto. Sabato mi aspetto lo stadio tutto viola, concentriamoci sul calcio giocato”

Ospite della trasmissione CM – Zona Mista con Mario Tenerani e Luca Calamai, Joe Barone ha toccato molti temi:

Le dichiarazioni di oggi, arrivate da tanti? Rocco Commisso non merita una placca perché ha già speso tutto quello che ha speso in pochi mesi, ma almeno il rispetto, quello sì. La partita sarebbe potuta cambiare se il risultato rimaneva sull’1-0, noi avevamo tre punte in campo e stavamo facendo la nostra gara. Sabato arrivano l’Atalanta e Gasperini? La nostra tifoseria è positiva, di altissimo livello, per noi sarà un match fondamentale, mi aspetto tutti i nostri tifosi vestiti in viola, facciamo vedere al mondo chi sono i veri appassionati fiorentini. Con Percassi siamo avversari sul campo, ma business-partner nella gestione della Lega Calcio. Per crescere, oggi, c’è bisogno di uno stadio di proprietà e di un centro sportivo dove far giocare i propri giovani: in Italia mancano le strutture, in Serie A come in B o C. Servirebbe un maggior dialogo tra le varie componenti del movimento per migliorare il sistema calcio italiano. Il mercato appena finito? E’ stato fatto un lavoro importante perché siamo andati a colmare alcune lacune, ora speriamo che arrivino i risultati. L’operazione più soddisfacente? Sicuramente quella di Amrabat, con questo acquisto abbiamo dato un segnale, ci abbiamo lavorato tanto.