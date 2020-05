Barone: “Serve maggiore chiarezza, vogliamo ripartire. Lo stadio nuovo è una necessità”

Joe Barone è intervenuto nel pomeriggio su Radio Toscana, queste le sue parole:

Ci tengo a ringraziare tutta la tifoseria per il supporto dimostrato alle iniziative della società. Sia a me che a Rocco mancano moltissimo, sono unici. La Fiorentina è una storia di amore e passione e loro sono i protagonisti.



Serie A? Noi speriamo di ripartire, in questi giorni molta gente ha ripreso le proprie abitudini. Domani i ragazzi rientrano, dobbiamo tornare a correre sul campo. Spero che dalle istituzioni arrivino indicazioni chiare per non perdere altro tempo. Dobbiamo capire ed eventualmente programmare questa stagione o la prossima.

Futuro? Nel calcio e nello sport per crescere stabilmente serve tempo. Siamo alla prima stagione e stiamo mettendo le basi per una bella Fiorentina. Serviranno bravura, fortuna e sforzi economici. Tuttavia serve un aiuto della politica per realizzare lo stadio di proprietà, senza quello la messa è finita. Il primo mattone è stato quello del centro sportivo con i 70 milioni messi a disposizione da Commisso. Ogni mattina, quando è possibile, vado a controllare di persona i lavori agricoli attualmente in corso.



Novità Franchi? L’intenzione mia e di Rocco è quella di avere un nuovo impianto nella zona metropolitana. Abbiamo lavorato in lega negli ultimi mesi, sono tanti i presidenti che necessitano di nuove strutture. Abbiamo presentato un progetto per snellire la burocrazia al governo, speriamo che il responso sia positivo.

I conti di Commisso? L’azienda sta andando molto bene. Gli ultimi risultati della Mediacom sono stati da record. La forza della Fiorentina è avere una base solidissima alle spalle. Speriamo che il calcio si possa salvare da questa crisi, per farlo è necessario ripartire in fretta.

Chiesa? Ho un bellissimo rapporto con Federico, parliamo spesso. È un giocatore della Fiorentina e con Iachini è tornato se stesso superando alcuni problemi fisici. Vedremo a fine stagione quale sarà il suo futuro. Piace molto in Italia ma anche all’estero.



Iachini? Con il mister il rapporto è ottimo, ci sarà tempo per discutere del suo futuro a fine stagione. Siamo molti contenti del suo lavoro. Colgo l’occasione per fargli gli auguri pubblicamente, anche se ci siamo già sentiti in privato.

Il contratto di Pradè? Grazie a Daniele ho imparato molto, mi ha fatto conoscere tantissime persone. Abbiamo lavorato duramente per far crescere la Fiorentina e continueremo a farlo. Con Rocco i contratti hanno un valore particolare, c’è fiducia totale.

Sospensione Financial Fair Play? Al momento non ci sono aggiornamenti certi, è una possibilità. Stanno discutendo ed entro il 27 di maggio potrebbe arrivare una sospensione per l’anno corrente. Mentre per quanto riguarda i diritti tv è necessaria una svolta. Dobbiamo capire quanto alto sia il potenziale, attualmente inespresso, della Serie A nel mondo. Il calcio è visibilità e pubblicità per l’Italia, per questo sarebbe importante avere un ufficio della Lega a New York per dialogare con i tanti investitori americani.