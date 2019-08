Barone: “Oggi presentiamo Franck, è una giornata speciale. Grazie a Rocco”

Di seguito le parole di Joe Barone ai microfoni della sala stampa del Franchi, pochi istanti prima della conferenza stampa di Franck Ribery: “Grazie a tutti per essere qui, è una giornata importante, bellissima. Oggi sono più contento di essere qui accanto ad un giocatore che nella sua vita ha solamente vinto e vinto tanto. Vorrei ringraziare Rocco Commisso che continua a darci questa grandissima opportunità: grazie da parte di tutta la Fiorentina, da me, da Pradè, da Montella, da tutto lo staff tecnico. Non vogliamo deludere, vogliamo fare le cose per bene. Vorrei ringraziare in particolare il procuratore di Franck, Migliaccio, che è qui, e anche Davide Lippi, che ha fatto di tutto per aiutarci a portare Franck qui”.

Ha poi continuato: “Io e Daniele abbiamo fatto una lista di nomi e nella lista c’era anche quello di Ribery. Io guardavo Daniele e gli dicevo: ma davvero? Ringrazio lui e la sua famiglia per la scelta di Firenze, una scelta importante per la sua vita e anche per il nostro club. Oggi portiamo qui una persona di livello internazionale, la Fiorentina sta crescendo”.