Barone nel pre: “Vlahovic fa parte del passato. Costruiamo con chi vuole restare”

Le parole di Barone nel prapartita di Fiorentina-Juventus

Nel prepartita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il dirigente viola Joe Barone che ha parlato pochi minuti prima del fischio di inizio della semifinale d'andata di Coppa Italia: "La Fiorentina andrà a mille all’ora, quello è sicuro. Per noi è una partita molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia: è un modo per arrivare in Europa e per noi queste due partite sono una finale dei Mondiali. Ci siamo meritati un posto qui, ora ce la giochiamo in campo. Vlahovic? Non è un nostro giocatore, fa parte del passato della Fiorentina. Sarà accolto come vogliono i tifosi, ognuno fa certe scelte, chi con chiarezza e chi no. Sarà una bellissima sfida, godiamocela”.