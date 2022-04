Barone nel pre: “Cabral? Siamo contenti del suo contributo, sarà importante”

Le parole del direttore generale viola Joe Barone nel prepartita di Napoli-Fiorentina

Intervenuto a Dazn prima del fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone ha parlato in particolare dell'attacco a disposizione di Italiano: "Cabral e Piatek sono entrambi giocatori interessanti. Cabral è un giovane interessante che attacca la profondità e porta su la palla per far uscire la squadra. Siamo contenti del suo gioco e del suo contributo, sono straconvinto che sarà un giocatore importante per la Fiorentina".