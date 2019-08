Barone: “Montecatini è una bellissima città, bisogna far crescere la Fiorentina in Toscana”

Arrivato a Montecatini al seguito della squadra, Joe Barone si è intrattenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Violanews: “I ragazzi stanno lavorando qui a Montecatini, in un bel posto, una bellissima città. Bisogna far crescere la Fiorentina in Toscana. Continuiamo a lavorare per preparare Coppa Italia e Campionato. Pradè sta lavorando sul mercato. Gli abbonamenti vanno bene, c’è tanto entusiasmo. Boateng-Chiesa? Sono due ottimi giocatori, con loro anche Lirola”.