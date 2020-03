Barone: “Monitoriamo continuamente staff e giocatori, Commisso vicino a noi”

Joe Barone ha parlato ai microfoni del canale ufficiale Violachannel.tv, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus in casa viola:

Buon pomeriggio ai nostri tifosi, spero che tutti stiano bene a casa con la propria famiglia. Quello che stiamo vivendo è un momento particolare. Le persone colpite da Covid-19 all’interno della Fiorentina stanno seguendo le indicazioni dei dottori. Il nostro medico Luca Pengue sta facendo un lavoro incredibile, le strutture sanitarie preposte sono eccezionali. Rocco chiama tante volte al giorno e si informa, vuole sapere come stanno staff e giocatori. Rocco legge tutti i giornali italiani, ed anche se è in America ci è vicino. La Lega di A è molto unita, ci sentiamo ogni giorno in video conference con Paolo Dal Pino e De Siervo. Tuttavia la salute è più importante, ha la priorità rispetto al calcio. Tornare alla normalità è l’obiettivo. Con Rocco stiamo ipotizzando degli scenari futuri valutando cosa fare per salvare il mondo del calcio da un possibile collasso finanziario. Siamo sicuri che ci risolleveremo. A breve comunicheremo cosa stiamo facendo in ambito benefico e speriamo che possa essere di esempio. Gli italiani si stanno dimostrando un popolo unico e generoso. È stupendo vedere come la creatività emerga nei cuori delle persone. Sono molto fiero di essere italiano.