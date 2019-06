Barone, mattinata al centro sportivo: incontro con il marketing

Joe Barone, uomo di fiducia di Rocco Commisso, è al lavoro a Firenze. In mattinata – secondo quanto raccolto da Violanews.com – è rimasto al centro sportivo, adesso si è spostato all’interno dello stadio Franchi a bordo di un’auto aziendale. Oggi potrebbe essere il giorno dell’incontro con Batistuta per parlare di un suo eventuale ritorno in società. Sono anche altri, tuttavia, gli aspetti da portare avanti in questi giorni che precedono l’inizio della prossima stagione sportiva: ad esempio, quelli relativi al marketing. Barone ha incontrato il responsabile Tommaso Bianchini.