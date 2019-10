Barone: “L’applauso di San Siro a Ribery non si dimentica. Rinnovo Castrovilli? Daniele ha tutto nel cassetto”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato Joe Barone, queste le sue dichiarazioni:

Il ritorno in treno a Firenze è stato molto bello, giocatori e dirigenti si sono confrontati dopo la partita di Milano. In questi giorni ho vissuto la città con la mia famiglia e non ho nemmeno dovuto pagare il caffè (ride, ndr). Sono rimasto molto colpito nel vedere tutto San Siro applaudire Franck, è un momento che non si dimentica, mi sono commosso. Rocco è impazzito di gioia dopo la vittoria ed ha voluto parlare con tutti per congratularsi. La decisione di affidare la squadra a Montella non è mai stata in dubbio. Adesso è necessaria coesione tra squadra e staff, alcune partite sono in grado di cambiare l’esito di una stagione. Serve pazienza ed umiltà, aver vinto due partite è soltanto l’inizio, dobbiamo rimanere concentrati. Non ho rimpianti sul mercato, per creare una Fiorentina competitiva c’è bisogno di tempo ed un nucleo di giocatori italiani. Spero in una chiamata in nazionale per Chiesa e Castrovilli. Ho un grandissimo rapporto con Federico, parliamo in inglese tutti giorni per allenamento. Parlando di singoli anche Martin Caceres va elogiato, ha dato tanta stabilità alla difesa tramite la sua esperienza. In merito ad i rinnovi Daniele Pradè ha tutto nel cassetto, vediamo cosa succederà in settimana. Io e Rocco siamo delle persone normali, lavoriamo tanto e ci piace stare tra la gente. L’idea degli uffici della Lega a New York è nata da Rocco, è importante far crescere il campionato a livello di marketing negli Stati Uniti e nel mondo. Mio suocero Salvatore è sempre stato tifoso della Fiorentina sin da bambino, quando a New York ha conosciuto Antognoni è impazzito. Giancarlo mi ha confidato che si ricordava perfino meglio di lui alcune partite. Per aumentare il fatturato serve uno Stadio di proprietà ed un centro sportivo, sarebbero in grado di permetterci di fare un salto a livello europeo.