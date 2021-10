Barone: “Italiano tranquillo nonostante partita speciale. Tutti pronti”

Barone parla della gara speciale per Italiano che ritrova lo Spezia dopo due anni fantastici

Nel prepartita di Fiorentina-Spezia, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore generale viola Joe Barone: "Partita diversa per Italiano? E' abbastanza tranquillo, la partita è particolare perché ha fatto molto bene a Spezia però l'ha preparata come tutte le altre e penso che sia pronto come tutta la squadra per questa gara".