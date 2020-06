Barone: “Il popolo viola merita un nuovo stadio. Thiago Silva? Al momento non c’è nulla”

Nel prepartita di Fiorentina-Brescia, Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ripartenza? La squadra è pronta, il Franchi oggi sarà un titolare. Stadio? Dentro la Fiorentina, sia Rocco Commisso che ci segue da New York che io ci stiamo lavorando. I tifosi hanno fatto questa manifestazione, mi hanno invitato e mi sono emozionato perché dietro di noi c’è un popolo come quello viola che merita uno stadio nuovo. Ma non solo Firenze, tutta l’Italia merita infrastrutture all’altezza. Thiago Silva? Sono notizie che si leggono sui giornali. Con Pradè lavoriamo per cogliere le opportunità che il mercato ci propone, al momento ci sono tante partite da giocare e durante l’estate penseremo al mercato. Thiago Silva è un giocatore conosciuto, di altissimo livello, al momento resta quello”.