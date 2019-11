Barone: “I tifosi sono il cuore del nostro progetto. Settore giovanile asset fondamentale del club”

Nella stagione 2019/2020 si rafforza la collaborazione tra Linkem e ACF Fiorentina: l’operatore di telecomunicazioni diventa infatti anche Connecting Partnerdel Club Viola. Queste le parole di Joe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina:

Siamo molto felici di rinnovare la partnership con Linkem anche per la stagione 2019/2020, creando così sempre maggiori connessioni con i nostri tifosi, che rappresentano il cuore del nostro progetto. Siamo poi orgogliosi che Linkem abbia confermato il supporto al nostro Settore Giovanile, asset fondamentale per lo sviluppo del Club come testimonia l’investimento che stiamo facendo sul nuovo Centro Sportivo che riunirà oltre alla Prima Squadra maschile e femminile anche le squadre del Settore Giovanile.