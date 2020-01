Barone: “Fiorentina vuole essere prima sul fronte dell’innovazione”

A margine del comunicato della partnership tra Fiorentina e il sistema di blockchain “Genuino” (LEGGI QUI), il dg viola Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Questo progetto segna un passo importante per un Club come la Fiorentina, che punta ad essere in prima linea sul fronte dell’innovazione. La soluzione Genuino offre un prodotto e un servizio unico che consentirà di certificare e autenticare le maglie dei nostri tesserati. E non solo, potrà anche dare vita, in prospettiva, ad un ecosistema funzionale a combattere la contraffazione, coinvolgendo i nostri tifosi in una nuova esperienza d’acquisto e di interazione col Club”.