Joe Barone, braccio destro della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza con la fondazione Meyer:

“Voglio ringraziare Nardella per l’incontro che ci ha fissato con il Meyer. Con il Galatasaray ho avuto l’opportunità di far fare un giro di campo ad un bambino dell’ospedale, e per me è una emozione grandissima, che porterò sempre con me. Darò tutto il mio meglio per far stare bene e ridere i bambini del Meyer.”