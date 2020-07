Barone: “Complimenti a Iachini, ma non c’è tempo, dobbiamo restare concentrati”

Così Joe Barone ai canali ufficiali viola dopo la Parma-Fiorentina:

Il gruppo ha ottenuto una grande vittoria, l’ultima era datata febbraio. Abbiamo lottato, avuto occasioni per il 3-1, siamo soddisfatti. Complimenti a Beppe Iachini e al suo staff. In settimana abbiamo parlato, siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto sacrifici e chiuso gli spazi per proteggere il vantaggio, è importante aver portato a casa i tre punti, dedicati a Rocco Commisso che non può essere qui. Mercoledì si torna in campo, non c’è tempo di riposarsi, dobbiamo rimanere concentrati perché ci sono tante gare da giocare.