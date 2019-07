Barone: “Boateng e Lirola, nomi importanti. Chiesa? Ha un contratto ed è molto felice”

Intercettato dai microfoni di Sky Sport a Milano prima della presentazione del calendario, Joe Barone ha risposto ad alcune domande d’attualità in casa Fiorentina:

È una giornata importante per noi, e per me in particolare essere qui a rappresentare la Fiorentina e tutta la città. Sarà una serata importante per noi. La tournée? La squadra sta lavorando bene, Vincenzo sta facendo un ottimo lavoro. Boateng e Lirola? Bisogna parlare con il direttore sportivo Pradè, stiamo lavorando, quelli che ha nominato sono nomi importanti. Da qui alla fine del mercato sono convinto che la Fiorentina farà grandi scelte. Chiesa? Lui ha un contratto, è molto felice di essere alla Fiorentina, si sta preparando alla nuova stagione, è tutto a posto.