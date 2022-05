Barone a seguire Empoli-Salernitana. Zurkowski e non solo sul taccuino del dg

Sulle tribune del Castellani c'è anche Joe Barone: quale talento azzurro nel mirino dei viola?

C'è anche un tocco di viola sulle tribune del Castellani per seguire da vicino Empoli-Salernitana. Come intravisto nel prepartita di Dazn, a seguire il match c'è anche il dg viola Joe Barone che assisterà alla sfida tra azzurri e granata. Nel mirino del dirigente viola ci sarà uno dei protagonisti della stagione empolese, Szymon Zurkowski, ma non solo. Tanti talenti si sono messi in mostra nella squadra di Andreazzoli e questa è l'occasione giusta per poterli osservare.