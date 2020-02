Federico Balzaretti, ex viola, ha espresso la propria opinione sul rigore tanto discusso per Dazn:

“Non darei mai rigore per una cosa come quella che ha fatto Ceccherini. Simile a quello che è capitato a Young la scorsa giornata, ma non possiamo privare il difensore di usare il corpo ed il braccio. Se continuiamo a dare questi rigori facciamo morire il ruolo del difensore.”