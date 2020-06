Ballottaggi Ceccherini-Dalbert e Duncan-Benassi. Con la Lazio Iachini punta sulla difesa

Questa sera la Fiorentina si troverà davanti all’Olimpico una squadra arrabbiata e vogliosa di rifarsi subito dalla batosta di Bergamo, che è costata alla Lazio ben tre punti in classifica. La Juventus ieri sera ha vinto, come da pronostico, contro la il Lecce, e può scappare. Dunque i viola sono chiamati ad un impegno non facile, forse il più complicato, sulla carta, di questa fase iniziale di ripresa del campionato. Anche per questo sembra che Beppe Iachini voglia puntare su un undici iniziale solido, al cui interno ci saranno cinque difensori praticamente autentici, come Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini ed Igor. Quest’ultimo pare in vantaggio su Dalbert per occupare la fascia sinistra, un po’ come fatto – senza grandi sussulti, a dire la verità – in occasione dell’ultima gara di campionato prima dello stop causa Covid, ad Udine. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo: nonostante la buona settimana di lavoro Marco Benassi molto probabilmente dovrà risedersi in panca per lasciar spazio a Duncan, tra i più in ombra contro il Brescia. Davanti è ormai pressoché certo l’impiego di Cutrone al fianco di monsieur Franck Ribery.