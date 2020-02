Balleri: “Duncan? Me lo ricordo giovanissimo a Livorno, fu protagonista della promozione”

Ex di Livorno e Sampdoria, David Balleri ha parlato a Radio Bruno di Alfred Duncan, transitato proprio dalla città labronica, e dei blucerchiati: “Sampdoria e Fiorentina non partivano per salvarsi: sarà una partita difficile per entrambe le squadre perché hanno bisogno di punti e sarà combattuta fino al 95′. Iachini e Ranieri sono due tecnici preparatissimi, sono riusciti a dare serenità all’ambiente. Chiesa? Nelle movenze mi ricorda Enrico, ma suo padre era più forte. Calciava bene col destro e sinistro, per arrivare ai suoi livelli ce ne vuole ma è sulla strada giusta: per me ha più qualità per fare l’esterno che la punta. Duncan? L’ho conosciuto, perché andavo a vedere gli allenamenti del Livorno, era giovanissimo ma fu uno dei protagonisti per andare in Serie A. Alla Fiorentina può fare bene”.