Baldini (Rai): “Prandelli ha una voglia matta di farci divertire. È la soluzione giusta”

Il giornalista della Rai Enzo Baldini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha detto la sua sul ritorno di Cesare Prandelli alla guida della Fiorentina: “Ho ritrovato un uomo che ha una voglia matta di rimettersi in gioco e di far divertire Firenze. È un’occasione per ricacciare indietro le ombre degli ultimi anni, credo sia una soluzione giusta averlo richiamato. Prandelli è innamorato della Fiorentina, vuole dimostrare a Firenze di poter finire un lavoro che a suo tempo è stato interrotto bruscamente. Questo è un Prandelli diverso, con storie ed esperienze diverse oltre che un’altra maturità rispetto alla sua prima volta qui. E in più ha avuto tutto il tempo per studiare la Fiorentina attuale”.