“Baila Moena”, la Fiorentina sfida la nazionale Hip Hop capitanata da Shade

Lunedì 15 luglio andrà in scena a Moena una particolare partita tra la Fiorentina (quel che ne resterà dopo la partenza dei “big” per gli States) e la nazionale Hip Hop. Un evento organizzato dallo sponsor tecnico viola Le Coq Sportif, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione Sportabili di Predazzo che si occupa di disabilità. Nel pomeriggio gli artisti Shade [nella foto], Eddy Veerus de Il Pagante, Roofio, Mazay, Lanz Khan e Jangy Leeon parteciperanno ad un allenamento con i giocatori. Subito dopo è previsto un mini torneo 3×3 che si svolgerà al Viola Village. “Sono veramente felice di partecipare ad un’iniziativa come quella di Baila Moena con la Nazionale Hip Hop e Fiorentina. È bello perché viviamo tutto nello stesso giorno: il calcio che è la nostra passione (tutti noi da piccoli abbiamo sognato di diventare calciatori), la musica che è la nostra vita, e farlo per beneficenza, che è poi il senso vero della Nazionale Hip Hop, è bellissimo – Ha dichiarato Shade – Quello sul palco per Baila Moena sarà uno show unico e invitiamo tutti i tifosi ad assistere attivamente perché è bello ed importante divertirsi e fare qualcosa di buono. Qualcosa di buono per Moena e per i ragazzi di Sportabili. Vi aspettiamo!”. Dopo il concerto la festa continua con il dj set di Mazay.