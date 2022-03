Baiesi: “Progetto Franchi importante. Nuovo Logo? Non è solo marketing, vi spiego”

Il commento dell'ex dirigente viola che spiega: "Anche ai tempi dei Della Valle fu valutata questa opzione"

"Per certi versi la Fiorentina di Italiano ricorda quella di Montella, rappresenta la svolta dopo un periodo difficile di transizione. Credo che quest'anno la squadra sia altezza, non vedo compagini nettamente superiori ai Viola. Nuovo Franchi? A livello di estetica avrei preferito altre soluzioni. Viceversa credo che l'estetica stessa passi in secondo piano quando guardiamo il progetto di Campo di Marte nella sua interezza. Il progetto mi sembra valido e di un'importanza straordinaria per la città. Spero che questo riesca a mettere d'accordo la società. Nuovo logo? All'era dei Della Valle c'erano stati dei progetti. Lo stesso giglio scelto oggi era stato preso in considerazione. La famiglia dei Della Valle era, però, molto legata allo scudetto precedente e per questo non si è andati fino in fondo. Per quanto riguarda quello attuale credo abbia bisogno di essere metabolizzata. Mi sembra moderno, è un bel logo. Non credo sia una questione solo di marketing. Certo, questo è fondamentale, però credo ci sia un aspetto importante da tenere in considerazione: evidenziare il passaggio di proprietà con una nuova impronta significativa. E cosa c'è di più importante che un nuovo stemma?"