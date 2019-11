Baiano su Chiesa: “La Fiorentina non può soddisfare le sue ambizioni”

Intervenuto stamattina a Radio Sportiva, l’ex attaccante viola Ciccio Baiano (alla Fiorentina dal 1992 al 1997) ha parlato della situazione che si è creata attorno a Federico Chiesa. Questa la sua opinione in merito:

Federico Chiesa è un grande giocatore, lo stimo, ma se vuol andare via dev’essere ceduto. Non può restare se non è felice di restare. Lui ha ambizioni che l’attuale Fiorentina non gli può garantire.