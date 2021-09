Baiano: “Italiano il re della meritocrazia. Kokorin? Ingiudicabile”

Francesco Baiano commenta coì la sconfitta contro l'Inter e il lavoro di Italiano con i giocatori viola in queste prime giornate

Sulle prestazioni di Kokorin: "Bisogna chiederlo a Italiano, io non posso giudicarlo. L'ho visto pochissime volte in campo e voglio sperare che non sia stato in forma. Non puoi giudicare un giocatore in 10 minuti. Se contro il Cosenza non ha giocato significa è in ritardo anni luce. Per questo mi aspettavo qualche intervento in attacco. Voglio fidarmi della società e aspetteremo Kokorin".